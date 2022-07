Premier trailer pour RoboCop : Rogue City

Si l'on met de coté les 15 minutes de blabla, Nacon a démarré plus sérieusement son showcase avec un premier trailer de gameplay pour, l'occasion de découvrir avec surprise le retour de Peter Weller pour le visage et le doublage, histoire d'oublier (ou pas) le rendu graphique d'une autre époque.On sait également que ça sortira pour juin 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series… et Switch.