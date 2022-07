[RAPPEL] Nacon Showcase à 19h00 [RAPPEL] Nacon Showcase à 19h00

Rappel de circonstance pour ne pas oublier qu'à 19h00 se tiendra le Nacon Showcase 2022 avec 17 jeux attendus (pour combien uniquement en trailers full CG ?), avec des sorties proches comme Steelrising et Le Seigneur des Anneaux : Gollum, d'autres plus éloignés dont Test Drive Unlimited : Solar Crown et Hell is Us, et d'évidentes curiosités à l'instar de RoboCop : Rogue City.



5 jeux encore non annoncés seront dans le lot, et on vous laisse avec le live ci-dessous pour suivre tout cela.