Valkyrie Elysium : trailer et date de sortie

Square Enix a confirmé bien tardivement quesortira le 29 septembre, sur PlayStation 5 et PlayStation 4, puis le 11 novembre sur PC via Steam, au prix standard de 59,99€, accompagné d'une édition Digital Deluxe à 64,99€ sur PC et 74,99€ sur PlayStation, différence de prix qui s'explique facilement : dans les deux cas un équipement bonus, mais coté PlayStation la version PSP du monumentUne version PSP qu'il sera possible d'acheter à part (à environ 25/30 balles), incluant des options de rembobinage et de sauvegarde rapide.Ajoutons enfin à cela une édition collector uniquement annoncé au Japon pour le moment, et exclusivement sur la boutique en ligne de l'éditeur, dont vous pouvez retrouver un visuel ci-dessous (19.980 yens quand même).