Harvestella, le Rune Factory de Square Enix

La franchisefait suffisamment son beurre pour motiver Square Enix à se lancer dans le style en annonçant, une production déjà en phase finale de développement puisque prévue le 4 novembre prochain, mondialement, sur PC et Nintendo Switch.Ici, nous vivons dans un monde soumis au « Quietus », une saison particulière survenant après les beaux jours, où durant une période, les récoltes restantes se meurent et des nuages de poussières empêchent le peuple de mettre un pied dehors. Problème numéro 1 : chaque année, cette saison de malheur s'allonge dans la durée. Problème numéro 2 : c'est en plein milieu du « Quietus » que débute l'aventure.Au programme :- Apprendre à gérer le cycle des saison.- Découvrir plusieurs villes.- Un monde à explorer pour découvrir les cristaux de chaque saison.- De la récolte, du jardinage, de l'artisanat, de la cuisine…- Des compagnons à recruter.- Des donjons avec ce qu'il faut de combats (et des jobs).