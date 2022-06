''Surprise'', Wo Long sera un Souls-like

Vu la bande-annonce initiale diffusée durant le Showcase Xbox x Bethesda, la question méritait d'être soulevée quant au genre demême si le CV de la Team Ninja constituait déjà un sérieux indice, et sans surprise, apprenons qu'il s'agira d'un Souls-like dans la veine de la franchise, avec néanmoins quelques différences.Les infos :- Se déroulera en Chine durant la fin de la Dynastie Han- Personnage que l'on pourra créer de A à Z- Nouveau système de moralité pour le joueur comme les ennemis- Nouveau système où des changements seront apportés en fonction des ennemis vaincus- Pas de monde ouvert- Des niveaux néanmoins beaucoup plus vastes avec davantage de verticalité- Système de combat plus nerveux que NiOh- Toujours de l'équipement mais moins de loot- Retour du mode coopérationSans que ce soit pleinement confirmé, le producteur espère néanmoins remettre en place son principe de bêta publique pour améliorer le jeu final en fonction des retours des joueurs, donc avant le premier trimestre 2023 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Xbox One, sans oublier la proposition Day One dans le Game Pass.