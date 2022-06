Exoprimal : la nouvelle présentation (+ bêta)

Loin d'être le jeu le plus attendu de Capcom,continue de se dévoiler pour attirer un public friand d'expérience old-school autant par le gameplay que le contexte dont le scénario tiendrait sur un coin d'enveloppe.Pour rappel, on parle ici d'un jeu uniquement orienté multi & online, avec du 5V5 chapeauté par une IA ennemie qui imposera des objectifs aux participants, que ce soit des armes spéciales ou le besoin de défendre certains éléments. Plus intéressant, l'apparition d'énormes boss qui imposeront aux deux équipes de collaborer provisoirement pour éviter l'échec total.D'autres modes sont à prévoir dès le lancement et sur la longueur, tout comme le nombre d'exosquelettes dont les modèles post-launch pourraient bien être payants.Sortie prévue courant 2023, avec au préalable une bêta fermée dont on ne connaît pas les détails, si ce n'est qu'elle débutera le mois prochain.