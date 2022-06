Resident Evil 4 Remake : une courte vidéo de gameplay, accompagnée de quelques visuels

On s'attendait à une première grosse présentation de gameplay pour: il faudra se contenter de Léon qui marche durant une trentaine de secondes, accompagné de quelques visuels, dont un rapide aperçu de Ashley qui on l'espère aura appris avec les années que foutre sa tronche devant notre viseur n'est pas une excellente idée.A voir maintenant quand Capcom se décidera à en apporter davantage, et il y a encore le temps avec une sortie attendue pour le 24 mars 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.