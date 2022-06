Diablo IV se confirme sur New Gen, mais n'oublie pas la PlayStation 4 et la Xbox One

Comme cela avait été leaké,verra bien le jour sur PlayStation 5 et Xbox Series mais ce qui fut bien démenti, c'est son annulation sur la old-gen : ce nouvel épisode n'échappera pas aux joueurs qui en 2023 continueront d'être sur PlayStation 4 et Xbox One, le tout en total cross-play & cross-save.La dernière présentation en date a permis de confirmer le retour du nécromancien (5e classe confirmée), et de montrer un peu de gameplay sans trop entrer dans les détails, avec tout de même un aperçu du PVP qui viendra rejoindre le gros morceau du PVE et ses possibilités de coopération pour traverser les 140 donjons, sans oublier un endgame promis comme énorme. La moindre des choses.