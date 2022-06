Overwatch 2 débutera sa carrière en octobre, et directement en format F2P

est venu donner des nouvelles avec deux annonces majeures, incluant le lancement de son Early Access le 4 octobre prochain, mais aussi et surtout que réflexion faite et afin de vivre avec son temps, cette suite optera finalement pour le modèle F2P.La totalité des supports, jusqu'à la Switch, sont concernés par cette date sur laquelle l'éditeur reviendra plus en détails le 16 juin (à 19h00) au cours d'un Live qui permettra de présenter davantage la « Reine Junker ».