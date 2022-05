Trinity Trigger a déjà sa démo jouable

On s'attendait à une simple bande-annonce de présentation pour ce RDV du 26 mai donné par, mais FuRyu a préféré faire les choses en grand en balançant directement une démo jouable de son nouvel action-RPG sauce Seiken (dont on retrouve quelques noms derrière ce projet).Bon par contre, c'est uniquement disponible au Japon sur Switch comme PlayStation 4/5, et il faut d'ailleurs payer 100 yen sur les machines Sony pour se procurer la version d'essai, le titre n'étant même pas encore annoncé chez nous (le 15 septembre sur l'archipel).