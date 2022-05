Temtem date enfin sa 1.0, accompagnée de versions Xbox Series et Switch

Plus de deux ans après son lancement en Early Access sur Steam (puis plus tard sur PlayStation 5), le fameux « Pokémon-like »va enfin accueillir sa 1.0, plus exactement le 6 septembre, avec en renfort des versions Xbox Series et Switch.Un nouveau point de départ qui inclura une île inédite blindée de choses à faire, sachant que le studio compte ensuite agrémenter le contenu de manière saisonnière, incluant un Pass avec récompenses gratuites… et payantes.Le titre sera disponible aussi bien en boîte qu'en dématérialisé et les plus intéressés peuvent s'ils le souhaitaient craquer pour une édition collector à 100$ sur le lien ci-dessous, avec ses quelques goodies… mais pas le jeu lui-même. Drôle de mode.