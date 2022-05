Modern Warfare II : teaser et date de sortie

Alors que les rumeurs évoquent une bande-annonce cinématique pour le 8 juin puis quelques minutes de gameplay le lendemain même (durant la conférence Summer Game Fest),franchit une nouvelle étape dans sa communication avec un teaser et une date de sortie : le 28 octobre.Pas encore de supports annoncés mais il ne devrait y avoir aucune grosse surprise : le PC, la PS5 et les Xbox Series à coup sûr, ainsi que la PlayStation 4 et Xbox One en probable adieu. La Switch ne devrait toujours pas être concernée, malgré la volonté affichée pour Microsoft (pas encore possesseur officiel de la boîte) de sortir davantage de jeux Activision chez Nintendo.