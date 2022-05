Alan Wake 2 : quelques concept-arts [UP]

Durant un live pour marqué l'anniversaire de la franchise, Remedy a lâché au peuple quelques miettes, genre très peu puisqu'il faudra se contenter pourde quelques concept-arts inédits avant le grand show prévu pour on ne sait quand. Le titre arrivera lui en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Ah en passant :arrive sur Switch (pas de date).- Il fallait une mauvaise nouvelle, et Remedy annonce donc que nous n'aurons pas droit à la présentation promise pour cet été, indiquant qu'il faut du temps et de l'organisation pour créer une démo de gameplay et une bonne grosse bande-annonce sans empiéter sur le développement lui-même. Patience.