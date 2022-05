Gotham Knights annulé sur PS4 & One

Pardonnez la précipitation du dernier article sur le sujet, mais il fallait rajouter qu'un changement de politique a eu lieu avec, non pas concernant le mode coop (l'option à 4 reste à confirmer) mais l'annulation des versions PlayStation 4 et Xbox One.Désormais exclusif au PC, à la PlayStation 5 et aux Xbox Series, ce titre signé Warner Montréal a également droit à un bolide en bonus de précommande (voir vidéo ci-dessous) et une description des éditions spéciales.(94,99€)- Le jeu de base- le DLC Visionary Pack qui propose des objets et accessoires, ainsi que des skins inspirés de la série Batman Beyond(299,99€)- Le contenu de l'édition Deluxe- Une statuette- Un artbook de 16 pages- Une map- Un pin's compatible RA