Sifu : détails sur les modes Facile et Difficile

Comme évoqué il n'y a pas si longtemps,accueillera le 3 mai une nouvelle MAJ offrant deux nouveaux modes de difficulté, se dévoilant dans la vidéo ci-dessous avec donc le mode Élève (davantage de santé, ennemis moins rapides, pattern plus simples et vieillissement moins important après chaque échec) et le mode Maître (plus faible, ennemis plus rapide, et attaques inédites coté boss). Le mode Disciple correspondra lui à la difficulté actuelle.Si vous avez loupé l'information, le titre bénéficiera de trois autres MAJ cette année.- Nouveau système de scoring- Ajouts de modificateurs- Ajouts de tenues- Un éditeur de replay- Ajout de modificateurs- Ajout de tenues- Un mode Arène- Ajout de modificateurs- Ajout de tenues