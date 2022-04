Starfield : VASCO le robot se présente

Bethesda continue de distiller à petites gouttes les informations autour deen attendant le véritable grand show que l'on espère pour le mois de juin ou dans les alentours, et c'est ainsi que l'on découvre via cette petite vidéo un aperçu de VASCO, votre compagnon de route capable d'évoluer sur tous types de terrain, de procéder à de la maintenance, du transport d'objets tout en ayant des compétences dans l'art de la défense (à découvrir).C'est tout pour l'instant, et on continue d'espérer que le titre ne fera pas partie de la liste des « reports en 2023 » pour l'accueillir comme prévu le 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series.