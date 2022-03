Tencent rachète Tequila Works

Oh, un rachat, ça faisait longtemps (non). Apprenons donc en ce mardi 15 mars que le géant chinois Tencent vient de racheter Tequila Works, donc l'équipe madrilène derrièreet actuellement sur, petit spin-off de LOL façon jeu d'aventure, en partenariat avec Riot Games… également entre les mains de Tencent.Pour rappel, Tencent a investi en 2021 dans plus de 100 boîtes, et les derniers mois ont été marqués par d'autres rachats majeurs, comme Turtle Rock () et Wake Up Interactive, maison-mère de Soleil (…).