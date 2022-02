Digimon Survive fait enfin son retour

Au cours d'un nouveau Live, Bandai Namco par l'intermédiaire du producteur Kazumasu Habu s'est clairement montré rassurant quant à l'avenir de la franchise, notamment concernant le cas de l'arlésienne, un mélange entre tactical et visual-novel qui progresse suffisamment bien pour avoir fait son show avec plusieurs séquences de gameplay et diverses infos.- On nous explique que le retard vient surtout d'un changement d'équipe en cours de chantier, avec les modifications qui vont avec concernant le résultat final.- L'équipe ne cache pas ses intentions de narration sur le sujet : les deux-tiers du jeu seront du visual-novel (avec choix, conséquences, enquêtes, etc), le dernier pour les combats tactiques.- La partie tactique semble classique, mais inclura forcément le système de Digivolution (consommant des SP qui se renouvellent à chaque tour ou avec des objets).- L'aventure sera scindée en 12 chapitres et à partir du 8e, trois voies s'ouvriront à vous.- Terminer le jeu une première fois débloquera « une route secrète ».- L'équipe estime qu'il faut environ 40h pour terminer le jeu une première fois.- Option New Game+ pour arriver plus vite aux autres voies à découvrir.- 113 Digimons seront présents.- 4 niveaux de difficulté.- 100 % solo (aucune option multi quoi).- Sortie prévue pour cette année (PC, PS4, One, Switch).- Le producteur précité souhaite quoi qu'il arrive faire revenir led'origine (sorti à l'époque sur PS1).- Il indique juste ne pas avoir encore fait son choix entre un simple portage, un remaster ou un véritable remake.- On nous confirme que le prochain(évoqué en décembre 2017 hein !) est toujours en développement.