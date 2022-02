NieR Automata franchit les 6 millions de ventes, et aura droit à un anime

Toujours pas de nouvel épisode à l'horizon, et on s'en étonne presque, mais Square Enix sait entretenir sa licence entre deux morceaux puisque, après un remake du premier épisode et un épisode mobile,va cette fois avoir droit à un anime comme l'indique le teaser ci-dessous qui ne montre absolument rien, hormis que le chantier a été lancé.qui d'ailleurs souffle ses cinq bougies avec un nouveau cap franchi : c'est maintenant 6 millions de ventes.