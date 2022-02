NIS America annonce Disgaea 6 Complete

Comme de coutume avec NIS America,n'échappera pas à une édition « Complete » un peu plus d'un an après la sortie de l'original, car ce sera pour le 16 juin au Japon puis dans le courant de l'été chez nous et aux USA.L'intégralité des DLC sera donc inclus mais on notera surtout que cette édition n'est prévue que sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, tandis que la Switch se contentera de la version de base. Notez d'ailleurs que cette dernière fut la seule à être sortie en occident, là où celle sur PS4 fut cloîtrée au Japon.Et l'éditeur ne perd pas ses habitudes en proposant de suite sur sa boutique en ligne une édition limitée (109,99$) sur les deux supports Sony, dont vous pouvez retrouver le contenu plus bas.