Sifu : un mini-film avant le lancement, et une version boîte confirmée sur PS5 & PS4

Double actualité pour le jeu d'action « exigeant »avec pour commencer un mini-film Live pour nous préparer tranquillement au lancement qui ne va plus tarder : c'est pour ce 8 février sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4, mais uniquement en dématérialisé pour le moment.Car on apprend en parallèle que le titre aura bien droit à une version boîte sur les deux PlayStation (pour 49,99€), mais pas avant le 3 mai prochain via Microids. Cette édition proposera, outre le jeu, un steelbook, 3 lithographie, un petit artbook de 48 pages et une OST numérique.