Infinity Strash : Dragon Quest Dai n'a plus la moindre fenêtre de lancement

On savait qu'il arriverait en 2022 et on pensait légitimement que le Live du petit matin permettrait d'avoir des précisions quant à la date de sortie du projet, et c'est l'inverse qui est arrivé : face aux critiques sur le rendu graphique de ce titre qui n'a même pas encore de supports officialisés, l'équipe ne donne même plus la moindre indication sur la période de lancement. Il arrivera donc quand il sera prêt.On repart tout de même avec une vidéo prototype (uploadée donc de qualité moyenne), avec un aperçu des combats et du système de jeu qui ne compte pas réinventer la roue : une carte du monde, des quêtes à lancer, un build à modifier à loisir avant de se lancer, et des bonus à débloquer en fonction des liens avec les autres personnages de la licence.