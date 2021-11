Rainbow Six Extraction : la date confirmée

Comme indiqué par un récent leak,débutera bien sa carrière le 20 janvier 2022 sur PC ainsi que sur supports PlayStation et Xbox (et Stadia), avec l'intention de viser rapidement une large communauté via plusieurs arguments notables :- 39,99€ sur PC- 49,99€ sur consoles- Total cross-play & cross-save- Présence de deux Buddy Pass à chaque achatLe Buddy Pass, vous connaissez sûrement, c'est la possibilité de pouvoir inviter un joueur qui ne possède pas le jeu dans sa partie, sauf que cette fois, vous pourrez le faire avec deux amis, mais néanmoins une restriction : une fois activé, le Buddy Pass ne durera que 14 jours. Les « invités » conserveront néanmoins toutes leurs données pour les motiver à sortir ensuite la carte bleue et rejoindre la troupe définitivement.