Le trailer de Skyrim Anniversary Edition

Dix ans déjà etcontinue de rapporter de l'argent à Bethesda qui compte encore marquer le coup avec une « Anniversary Edition » prévue sur PC, PlayStation 4, Xbox One ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series, ces deux dernières proposant un boost graphique, et l'ensemble étant concerné par (c'est le principal bonus) 500 éléments du Creation Club normalement payants et ratissant large niveau ajouts : pêche, mode survie, nouvelles quêtes, nouveaux ennemis, nouveaux donjons, etc.C'est prévu le 11 novembre, en boîte sur tous les supports et il faut bien noter que l'upgrade gratuite ne concernera que le boost technique (pas les 500 éléments bonus).