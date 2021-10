CyberConnect2 livre les trailers du premier pack DLC du tout juste disponible, donc Rui et Akaza. Ce suivi totalement gratuit aura pour but de gonfler un peu le casting (et ce ne sera pas du luxe) en y apportant six démons, répartis en trois packs au fil des semaines (mois ?).Ce premier jet est d'ailleurs promis pour la fin du mois, voire début novembre dans le pire des cas.