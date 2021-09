Babylon's Fall : Square Enix promet des améliorations après la première bêta fermée

« Bizarrement » moins attendu depuis que chacun sait qu'il s'agira d'un jeu coop à service, lede Square Enix doit néanmoins avancer dans son chantier et l'éditeur a dressé un compte-rendu de la la première bêta fermée, uniquement destinée aux joueurs PC et ayant pour but de recueillir les avis de la communauté… qui ne sont pas vraiment dithyrambiques.PlatinumGames ne baisse pas les bras et assure que l'essentiel sera pris en compte pour une expérience optimale, à commencer par quelques changements esthétiques qui nuisaient à la visibilité de l'action, un meilleur tuto et des modifications d'importance dans le HUD.Plus important, le système de combat va évoluer pour répondre aux critiques faite sur sa simplicité et sa mollesse (ce qui est dramatique vu le développeur derrière), avec prochainement un boost de la nervosité et de la puissance d'impact, en rajoutant aussi des éléments d'évolutions dans les caractéristiques et les armes.Par contre il faudra un peu de temps pour mettre tout ça en place, ce qui empêchera d'en voir la couleur durant la « Phase 2 » de la bêta qui se tiendra le 13 septembre (20h30 à 23h00 précisément) qui réunira cette fois joueurs PC et PlayStation 4. Enfin, la « Phase 3 », courant novembre, verra les modifications citées en plus d'intégrer les joueurs PlayStation 5.