Dead Space Remake commence à se montrer

Comme promis par Electronic Arts, la branche « Motive » a accepté de lever le voile sur le remake demême si pas trop non plus, avec seulement de très courts extraits à retrouver compilés dans la vidéo ci-dessous, en notant qu'il s'agit d'une version peu avancée, voire même à un moment du pur proto.On repartira également avec le fait que :- L'histoire sera enrichie avec de nouveaux éléments- Le lore sera davantage exploité avec des liens par rapport à des éléments des autres épisodes mais aussi les différents livres- Le doubleur Gunner Wright sera de retour avec davantage de texte sans en faire trop : non, Issac ne va pas se mettre à blablater tout seul dans le noir à longueur de temps- Comme annoncé précédemment, l'exploration de l'USG Ishimura se fera désormais sans la moindre transition ou temps de chargement- Les passages en zéro-g seront présents contrairement à l'original- Les armes non tranchantes regagneront en intérêt par la possibilité d'arracher la chairRien de plus pour le moment mais pour évoquer à nouveau des propos récents de Jeff Grubb, une « vraie » bande-annonce serait actuellement dans les cartons pour une diffusion prochaine (Game Awards de décembre ?) et que le souhait serait une sortie fin 2022. Et on le souhaite aussi.