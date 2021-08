Call of Duty : Vanguard se dévoile enfin

L'officialisation a eu lieu, tardivement comme l'année dernière, sans trop laisser de surprise vu les nombreux leaks :sera bien développé par Sledghammer Games et sortira bien le 5 novembre prochain sur PC (Battle.net) et supports PlayStation et Xbox en cross-gen.Hormis cela :- Aura bien lieu durant la WW2.- La campagne permettra de suivre 4 soldats multinationaux composant la Task Force One.- 4 soldats pour autant de territoires d'ailleurs.- 20 cartes multi dès le lancement, dont 16 jouable dans le mode de base.- Mode Gunsmith en 2V2- Nouveau mode Champion Hill (4 cartes dédiées) avec une arène où se relaye les joueurs dans des matchs en 1V1, 2V2 ou 3V3 jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un debout (ou une team quoi).- Treyarch est là en soutien pour s'occuper du mode Zombies.- Le scénario sera en cross-over avec- Raven Studio s'occupe lui de la MAJ majeure de- Nouveau système anti-triche.- Nouvelle map dédiée (la plus grande à ce jour).- Après le lancement, Activision prévoit un calendrier « massif » de contenu post-launch totalement gratuit, que ce soit des events, des cartes, des modes… Bref, la routine désormais.Plus d'informations arriveront prochainement concernant le multi qui bénéficiera bien entendu d'une bêta, uniquement pour ceux qui l'ont précommandé (dans un premier temps), et avec un léger temps d'avance pour les supports PlayStation, partenariat oblige.