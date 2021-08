Ghost of Tsushima : Legends passe stand-alone, et va s'offrir du contenu neuf jusqu'en octobre

On aurait pu légitimement penser que Sony allait tenter le coup du F2P un jour ou l'autre mais finalement, c'est sous la forme d'un stand-alone payant (19,99€) queva revenir, avec mise à disposition dès le 20 août, soit le même jour que la sortie de la versionsur PlayStation 5 et PlayStation 4 (édition qui incluraquoi qu'il arrive).Ce multi aura pour l'occasion droit à un nouveau mode, Rivals, avec du 2V2 sur une carte inédite qui ne sera pas pour autant du PVP : les deux équipes affrontent des vagues d'ennemies chacune dans leur coin, et les points gagnés en étant meilleur à chaque manche serviront à bloquer certaines améliorations souhaitées par l'équipe adverse.Cette MAJ sera gratuite pour ceux qui y jouent déjà, apportant également un nouvel équilibrage, de nouveaux défis, des éléments cosmétiques bonus (si vous avez fini le jeu en standard et NG+), et Sucker Punch annonce que chaque semaine, du 10 septembre au 1er octobre, du contenu sera rajouté dont :- Une deuxième map pour le mode Rivals.- De nouvelles cartes pour le mode Survie (dont une inspirée de l'extension).- Un nouveau mode de difficulté (plus élevée)