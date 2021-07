Tales of Arise montre ses activités annexes

Bandai Namco trouve qu'il n'y a pas eu assez de vidéos surdepuis le redémarrage de la communication, et en voici donc deux de plus, chacune consacrée à la même chose, à savoir ce que l'on appelle les petites activités annexes comme le camping ou tout simplement la pêche, genre de trucs qui servira bien évidemment pour l'un des fondamentaux de la saga : la cuisine.Encore environ 6 semaines pour découvrir si ce nouveau départ pour la franchise sera de qualité, chose que l'on vérifiera plus en détails le 10 septembre sur PC, PS5, SX, PS4 et One.Et comme si ce n'était pas suffisant, on ajoute à cela l'avant-dernière vidéo de présentation autour du casting, ici dédiée à Kisara.