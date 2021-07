Psychonauts 2 se prépare avec un nouveau trailer

A un mois de son lancement,donne un coup d'accélération à sa communication avec une vague de previews US globalement très positives, accompagnées d'un Story Trailer que voici pour en voir un peu plus sur cette suite qui s'annonce beaucoup plus riche en terme d'exploration, de montée en puissance de l'avatar via ses compétences, mais aussi dans la narration avec un paquet de PNJ qui auront chacun leur mot à dire.Sortie prévue le 25 août sur PC et supports Xbox & PlayStation en cross-gen, sans oublier l'intégration Day One et définitive dans le Game Pass, Double Fine appartenant à Microsoft.