Ubisoft présente son Tom Clancy's XDefiant

Alors que l'entreprise accuse du retard dans certaines de ses productions, ce n'est pas avecque Ubisoft va venir prouver un quelconque changement de politique dans ses jeux à service tant nous sommes en plein dedans avec un FPS en 6V6 sous la forme d'un F2P avec divers fondamentaux de notre époque :- Système de classes- Possibilité de build son perso- Modification des armes entre deux respawns- Rotation de maps- Modes Team Deathmatch, Domination, Escorte…La petite particularité viendra donc de la licence Tom Clancy où les équipes de San Francisco vont tout simplement aller piocher dans les factions des diverses séries exploitées jusqu'à présent, avec la « Team Echelon » de(à défaut de…), la « Team Wolves » de, et enfin les « Team Parias » et « Team Nettoyeurs » deBien entendu, d'autres personnages, modes et cartes viendront d'ajouter avec le temps et si le lancement n'est pas encore daté (PC, PS5, SX, PS4, One, Stadia, Luna), un premier test sera lancé le 5 août, sans que cela nous concerne (uniquement aux USA/Canada, et seulement sur PC).