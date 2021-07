Tales of Arise : présentation de Law

On arrive à la moitié des mini-vidéos de présentation autour du casting de, donc ici la troisième qui est consacrée à Law, spécialiste des arts martiaux s'amusant à déchaîner les attaques entre deux esquives façon production Platinum Games.Et ce sera tout pour le moment et on retourne attendre la sortie mondiale prévue le 10 septembre, sachant que Bandai Namco ne résistera pas à placer quelques nouveaux trailers sur le chemin, du genre en pleine GamesCom où l'éditeur a déjà fait part de sa présence.