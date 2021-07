Un nouvel aperçu du solo de Demon Slayer

SEGA (qui éditera le jeu chez nous) a trouvé dans le dernier State of Play une très bonne occasion de mettre en avantaux yeux du public occidental qui sait de toute façon que la sortie tombera le 15 octobre prochain sur PC, PS5, PS4, SX et One.On y verra un nouveau morceau du mode histoire (avec le doublage US, mais la VO sera bien disponible), ce dernier restant accompagné d'un mode Versus avec un nombre assez réduit de personnages et d'arènes, problème inhérent aux « premières adaptations », ici ne couvrant que la Saison 1 et le film.