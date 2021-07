Monster Hunter Stories 2 : trailer de lancement et détails des cinq premières mises à jour

Avec une semaine d'avance (le jeu sort le 9 juillet),s'offre déjà son trailer de lancement pour achever une campagne de communication plutôt bien fournie tant on ne compte plus le nombre de vidéos depuis l'annonce.Un trailer qui permet d'ailleurs d'apprendre qu'après la MAJ du 15 juillet (ajoutant Chumsky en monture), la suite du programme est déjà signé pour le 5 août avec une deuxième update toujours gratuite :- Le Kulve Taroth à affronter en quête coop- 2 nouvelles monturesEt pour bien prouver que Capcom compte faire un suivi convenable, la troisième MAJ tombera au début du mois de septembre (trois nouvelles montures) et la quatrième à la fin du même mois (le Kulve Taroth en mode difficile + deux nouvelles montures).Vous en voulez encore ? La cinquième MAJ, c'est pour octobre avec deux nouvelles montures et une nouvelle créature à combattre, cette fois de catégorie « Très Difficile ».