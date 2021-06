Tales of Arise : présentation de Shionne

Après Alphen, Bandai Namco continue les présentations des six personnages centraux du casting deen passant à Shionne, spécialiste elle des attaques à distance tout en se gardant de coté des talents de soigneuse.Pas grand-chose de plus à dire mais ce déroulé continuera de nous faire patienter avant le lancement mondial prévu le 10 septembre (PC/PS5/SX/PS4/One), précédé on peut le parier d'une ou deux grosses BA finales, dont probablement durant la GamesCom de fin août.