Tales of Arise : trailer présentation (Alphen)

A moins de trois mois de son lancement,aborde une nouvelle étape dans sa communication avec une série de présentation pour les six personnages principaux du casting, en débutant naturellement avec Alphen, le « guerrier masqué » qui ne le restera pas longtemps, dont le but premier sera la libération de Dahnan avec toutes ses compétences/arts essentiellement basés sur le corps-à-corps.Ce nouveau départ pour la franchise est attendu pour le 10 septembre, semaine du lancement mondial, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One.