Mario et Les Lapins Crétins : Sparks of Hope enfin confirmé, mais attendra lui aussi 2022

Leaké au préalable comme un peu trop souvent avec Ubisoft d'ailleurs,est donc la nouvelle collaboration entre l'éditeur et Nintendo, pour ce qui sera plus exactement une suite qui ne se contentera pas de prendre des allures de simple extension rapide, ne serait-ce que par des modifications du système de combat : toujours orienté tactical, mais avec cette fois des zones plutôt que du case par case.De nouveaux personnages seront également au programme dont Lapin Harmonie pour faire un lien tout trouvé avec l'approche « galaxie » de ce nouvel épisode qui devra attendre 2022 pour arriver sur Switch.En passant, Ubisoft fait savoir que plus de 7,5 millions de joueurs ont essayé le premier jeu, ce chiffre étant évidemment sans rapport avec les ventes directes (ne serait-ce que les multiples comptes par console).