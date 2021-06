Monark : premier trailer et visuels

Comme attendu, Lancarse (où se retrouvent tout un tas d'anciens responsables des) a dévoilé la première bande-annonce de son RPG, accompagnée de divers screens, artworks, la jaquette et surtout des informations.Et donc déjà on nous valide que ça sortira bien le 14 octobre au Japon (via FuRyu) ainsi que plus globalement en Asie (via Clouded Lepoard Entertainment), et ce sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. De fait, niveau textes, seuls le japonais, le chinois et le coréen sont approuvés pour le moment mais on nous annonce une MAJ gratuite à venir pour ajouter des doublages et textes US, suggérant une sortie occidentale (donc sans certitude auquel cas de textes FR).A part cela, des précisions sont apportées au scénario avec un air deoù une espèce de barrière sépare votre bahut du reste du monde, sauf qu'il y a cette fois une explication un poil plus claire : les raisons sont d'ordre démoniaque, laissant la folie envahir l'académie avec des appels cryptiques venus d'ailleurs et l'arrivée de sept porteurs du « Pacte » (représentants les 7 pêchés capitaux). Et comme dit hier, un groupe de résistant va se former dont vous serez le principal représentant, accompagné d'un allié au choix au capacité propre dont les actes vont déterminer le scénario final. Il sera ensuite possible de revenir dans certains chapitres pour opter pour un autre compagnon et ainsi découvrir la totalité du scénario.