Alex Kidd in Miracle World DX : nouveau trailer

Le remake d', simplement sous-titré « DX » pour faire comme d'autres, ne sortira finalement pas le 24 juin mais le 22, ce qui est un détail suffisant pour que Merge Games en face un communiqué avec un nouveau trailer.Que dire de plus si ce n'est rappeler que ça sortira sur la totalité des supports pour 19,99€ avec un mode principal qui aura droit à sa refonte graphique, des niveaux inédits et des combats de boss refaits, un deuxième mode tout simplement old-school pour ceux qui veulent redécouvrir les joies de ce platformer vieux de 35 piges, et enfin un boss rush pour la forme.