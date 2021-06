Demon Slayer : trois ''nouveaux'' personnages

15 personnages composent désormais le casting demême si l'on commence à comprendre qu'on en voit le bout tant CyberConnect2 est en train d'éponger les fonds de tiroirs afin de laisser du mou pour un futur deuxième épisode en rapport avec la Saison 2.Et c'est ainsi que Tanjiro accueille une troisième variante, et ce sera une deuxième pour Nezuko et Giyu même si dans les trois cas, on ne parle pas que de skins mais bien de techniques propres afin de proposer malgré tout un peu de variété.Sortie toujours prévue pour la fin d'année, en cross-gen sur PS/Xbox, mais aussi sur PC.