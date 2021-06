Demon Slayer : Murata intègre le casting

CyberConnect2 nous apprend que Murata fera partie des personnages jouables de la future adaptation de, ce qui surprendra les fans quand on connaît les (faibles) qualités de ce qui sera néanmoins le 12e représentant du casting dont on ne connaît toujours pas le nombre final, et surtout si l'éditeur garde du stock pour un Season Pass (probable).Le roster pour le moment :- Shinobu Kocho- Sabito- Makomo- Sakonji Urokodaki- Giyu Tomioka- Zenitsu Agatsuma- Inosuke Hashibira- Tanjiro Kamado- Tanjiro Kamado (forme Hinokami Kagura)- Nezuko Kamado- Kyojuro Rengoku- Murata