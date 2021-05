KOF XV : la présentation de Chris

Le casting decontinue de prendre de l'ampleur et on passe maintenant au 15e représentant, donc Chris qui contrairement à plusieurs autres combattants encore « en attente » a déjà son équipe certifiée : la Team Orochi, aux cotés de Yashiro et Shermie.- Shun'ei- Benimaru Nikaido- Meitenkun- Terry Bogard- Andy Bogard- Joe Hisashi- Chris- Yashiro Nanakase- Shermie- Kyo Kusanagi- Iori Yagami- Chizuru Kagura- Mai Shuranui- King- Yuri Sakazaki