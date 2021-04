La Capcom Arcade Stadium aussi sur PC/PS4/One

Et un troisième leak de la part du Microsoft Store qui vient nous confirmer que, après, c'est la « Capcom Arcade Stadium » qui va également arriver sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et ce pour le 25 mai.Donc comme sur Switch, il s'agit globalement d'une application en téléchargement libre permettant d'acheter des packs de différents jeux d'époque, avec tout de mêmeoffert à tous. Les différents packs coûteux eux 14,99€.(1984 à 1988) :- Vulgus, Pirate Ship Higemaru, 1942, Tatakai no Banka, Legendary Wings, Bionic Commando, Forgotten Worlds et Ghouls ‘n Ghosts.(1989 à 1992)- Strider, Dynasty Wars, Final Fight, 1941: Counter Attack, Senjo no Okami II, Mega Twins, Carrier Air Wing, Street Fighter II: The World Warrior, Captain Commando et Varth: Operation Thunderstorm.(1992 à 2001)- Warriors of Fate, Street Fighter II': Hyper Fighting, Super Street Fighter II Turbo, Powered Gera: Strategic Variant Armor Equipment, Cyberbots: Fullmetal Madness, 19XX: The War Against Destiny, Battle Circuit, Giga Wing, 1944: The Loop Master et Progea.A noter que vous pourrez récupérer la totale pour 39,99€.