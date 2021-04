Resident Evil Village : nouveau trailer, gameplay, mode Mercenaires et infos sur la démo

Hier soir a eu lieu le nouveau Showcase Resident Evil qui a permis d'en apprendre beaucoup plus suren attendant le grand jour (le 7 mai) avec donc une poignée de vidéos dont le quatrième trailer chargé en informations et détails, particulièrement sur les décors que l'on aura l'occasion de visiter aux commandes d'Ethan Winters, traquant visiblement Chris Redfield pour le (supposé) meurtre de Mia.Coté surprise, on nous annonce le retour du fameux mode Mercenaires qui n'est jamais de trop dans ce type d'expérience (et qui était absent du septième épisode), ce qui offrira une certaine replay value en dehors de la campagne principale si le multi classiquen'est pas à votre goût.Enfin, mais ça on savait, la nouvelle démo a bien été datée en NOTANT BIEN qu'il ne s'agira pas d'une offre comme les autres :- La partie 1 de la démo ne pourra être lancée que le 18 avril (19h).- La partie 2, ce sera pour le 25 avril (19h).- 8h après les dates indiquées, chacune des parties disparaîtra à jamais.- Vous n'aurez droit qu'à un seul essai (de 30mn) par partie.Une seconde session sera néanmoins proposée du 30 avril (2h) au 2 mai (2h), avec les deux parties réunifiées pour encore une fois une seule session, mais du coup de 60 minutes.