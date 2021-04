Un bon petit MetroidVania, en plus à pas cher du tout (15 balles), ça a attiré le regard des fans et la Team Ladybug est toute fière d'annoncer que sona passé les 250.000 ventes, soit une excellente performance pour ce projet à très petit budget.Si vous souhaité passé un petit moment sympa (ça dure environ 4h), alors rappelons que c'est disponible sur PC, Switch et Xbox, et on vous laisse avec ce trailer pour vous donner une idée.