Street Fighter V : une date pour Rose, et un premier teaser pour Akira de Rival Schools

Le nouveau Livea permis de continuer de dresser le programme de l'ultime Saison qui a déjà vu Dan ajouté au casting, et qui se poursuivra ce 19 avril avec Rose, tandis que Oro depatientera sagement jusqu'à l'été prochain, suivi par Akira Kazama, la fameuse guest dequi a eu droit aux honneurs d'un premier teaser vidéo.Et en attendant que l'on sache qui sera le tout dernier combattant de l'histoire de ce cinquième épisode, Capcom a annoncé que le coup d'envoi du « Capcom Pro Tour 2021 » se ferait à partir du 17 avril, dans le cadre de 32 tournois répartis dans 19 régions de la planète. Et comme y a toujours moyen de se faire un billet, l'event sera accompagné d'une nouvelle arène, des costumes et une couleur, évidemment payants.