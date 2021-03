FFVIII Remastered déboule sur mobile

Il était disponible partout jusqu'à présent sauf sur mobile et Square Enix a pris quelques mois pour réparer cette affront :vient d'être lancé sur iOS et Android pour 22,99€, soit plus cher qu'ailleurs et sans raison aucune, mais notez qu'il est au prix réduit de 18,99€ jusqu'au 4 avril.On y retrouve les « bonus cheat » des autres versions ainsi prochainement qu'une MAJ pour une compatibilité manette (et des saves en Cloud), et libre à chacun de retourner dans les aventures de Squall pour ce qui continue d'être l'un des épisodes les plus vendus de la saga : environ 10 millions de ventes.