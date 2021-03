Apple Arcade : Fantasian sortira en 2 parties

Plutôt attendu, surtout par ceux qui ont espoir que ça sorte sur consoles un jour, le projetdu toujours vivant Mistwalker sortira on l'apprend en deux parties sur le service Apple Arcade, dont la première dans les jours à venir (avant la fin du mois) et l'autre d'ici la fin d'année, avec pour chaque partie tout de même 20 à 30 heures de jeu, ce qui offre une durée de vie très correcte.Outre ces quelques vidéos consacrées à la musique (signée par Nobuo Uematsu), le site Siliconera ajoute pour le détails que la technologie de dioramas sera également utiliser pour la mini-map, que l'on disposera d'un système de déplacement rapide pour se rendre plus facilement dans certains points cruciaux (style magasins) et qu'un système de téléportation de routine sera au rendez-vous une fois une zone visitée, avec même des téléportations vers des mondes parallèles.