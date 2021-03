Shin Megami Tensei III HD : une date de sortie, une version PC et une édition Deluxe

Il nous fut promis pour le printemps et Atlus tiendra parole en sortant la version occidentale depour le 25 mai, donc sur PlayStation 4 et Nintendo Switch comme attendu, mais finalement aussi sur PC, pour 49,99€ dans tous les cas.Malheureusement il faudra se contenter du numérique et pour ceux qui feront avec, sachez également qu'une édition Digital Deluxe sera au programme à 69,99€, ajoutant :- Le DLC Maniax (avec Dante)- Un mode facile- Un DLC de deux nouvelles maps- Un pack de musiques des différents volets (8 morceaux)- Un accès avec 4 jours d'avance (donc dès le 21 mai)Sinon on rappellera que ce remaster disposera bien des textes FR en plus du choix dans le doublage (japonais ou US), du scénario additionnel Raidou, de quelques améliorations graphiques mais aussi des différents patchs sortis depuis la version japonaise, dont un assouplissement des règles dans la fusion de démons.